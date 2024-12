Quando si recupera la gara a Firenze? Consiglio straordinario oggi in Lega

La sospensione con conseguente rinvio della sfida di ieri tra Fiorentina ed Inter ha aperto un quesito al quale non sarà semplice trovare una risposta in tempi rapidi. Come già raccontato su queste colonne nella giornata di ieri, è complicato riuscire ad individuare già ora una data per il recupero di questa partita.

Nella giornata di oggi è però previsto un incontro tra i vertici del calcio italiano: è in programma infatti un consiglio straordinario della Lega Serie A nel quale, tra gli argomenti del giorno, ci sono anche tutte le ipotesi per il recupero di questa partita del Franchi.

Inter e Fiorentina sono due squadre anche impegnate nelle coppe europee e questo un problema per la calendarizzazione del recupero. Se entrambe riuscissero a qualificarsi direttamente agli ottavi, rispettivamente di Champions League e Conference League, non giocherebbero quantomeno il turno di spareggio e quindi si potrebbe aprire uno spiraglio per il recupero di questa partita, nella quale ci saranno novità di regolamento.