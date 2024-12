Quando verrà recuperata Fiorentina-Inter: le ipotesi sulla DATA

Fiorentina-Inter, 14a giornata di Serie A, è stata ufficialmente rinviata, come comunicato dalla Lega Serie A, per via del terribile episodio occorso a Edoardo Bove, svenuto al 17′ del primo tempo. Il giocatore, trasportato in ospedale dal quale è arrivato il primo bollettino medico ufficiale, che sembra rassicurare un po’ sulle sue condizioni.

Provando a tornare al campo in questo momento complesso, è difficile capire adesso quando la gara potrà essere recuperata. Non sarà domani per motivi di calendario e si dovrà attendere almeno fino a febbraio, con le date possibili del 5, 12, 19 e 26.

A quel punto, però, dipenderà dal percorso nelle coppe delle due squadre. Se Inter o Fiorentina dovessero fare i playoff, rispettivamente di Champions League o di Conference League, il recupero slitterebbe quasi sicuramente ad aprile.