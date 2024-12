L’Inter riposa ma due giocatori sono ad Appiano: il motivo

Il giorno dopo il grande spavento per le condizioni di Edoardo Bove, arrivano notizie confortanti sulle condizioni del centrocampista della Fiorentina. Il terrore per il momento vissuto ha spinto Simone Inzaghi a concedere un giorno extra di riposo per i suoi ragazzi. Tuttavia, due giocatori si sono comunque presentati ad Appiano Gentile.

Si tratta di Acerbi e Carlos Augusto, entrambi indisponibili per la sfida di Firenze per infortunio, il primo per il problema alla coscia rimediato contro il Verona, il secondo per un affaticamento muscoalre. Entrambi sono al lavoro con l’obiettivo è di recuperare in tempo per la sfida di venerdì contro il Parma.

Tuttavia, per capire se saranno convocabili o meno serviranno ulteriori valutazioni nei prossimi giorni. A partire già da domani, quando la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile proprio per preparare la sfida.