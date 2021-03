Marani: “L’Atalanta è un avversario difficile. Il pregio dell’Inter è la continuità, Conte un trascinatore”

Matteo Marani, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso sullo stato di forma dell’Inter e sulla difficile partita che i nerazzurri dovranno giocare lunedì in campionato contro l’Atalanta. Il giornalista ha sottolineato il grande lavoro che Antonio Conte sta facendo nella testa dei suoi giocatori. In seguito le parole.

ATALANTA AVVERSARIO COMPLICATO – “Mi aspetto una partita difficile per l’Inter, perché giocare con l’Atalanta è difficile per chiunque perché è una squadra con fisicità, ritmo, velocità e in questo momento è in fiducia. È un avversario complicato, all’andata l’Inter perse l’occasione di vincere a Bergamo prendendo un gol evitabile, Handanovic in quella circostanza non brillò“.

CONTINUITA’ E CONTE – “L’Inter credo che però abbia una componente più degli altri che è la continuità, è l’unica che ha avuto dei filotti durante l’anno. e vedi Milan, Juventus, o le dirette concorrenti, nessuna di loro ha fatto dei filotti così, e lì sta la differenza dell’Inter ma anche la capacità di Antonio Conte. Ieri guardavo con stupore e ammirazione quanto e come riesce a spingere dal campo i suoi giocatori. Con attenzione, controllo, spinta, quasi una felice ossessione, fa sì che tutti i giocatori per novanta minuti vadano dietro la palla“.

