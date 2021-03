Cassano: “L’Inter non ha rivali per lo Scudetto. Conte sta facendo un bel lavoro, Lukaku è immarcabile in Italia”

Nella diretta su Twitch della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato dell’Inter e della crescita che ha avuto grazie al lavoro dell’allenatore Antonio Conte. L’ex attaccante nerazzurro ha evidenziato come in Italia non ci siano rivali per lo Scudetto e ha espresso il suo giudizio su Romelu Lukaku. In seguito le parole.

SCUDETTO – “L’Inter in Italia non ha rivali, solo loro possono perdere lo Scudetto. Hanno consapevolezza, forza e devono preparare una partita alla settimana. Questa è una manna dal cielo. Poi chi entra in campo va per la sua strada, che giochi uno o dieci minuti“.

SUL LAVORO DI CONTE – “Mi ha fatto piacere quando Conte ha preso Hakimi per la testa, vuol dire che tutta la squadra lo sta seguendo. Antonio Conte sta facendo un bel lavoro, e lo dico io che se c’è da criticarlo lo critico: in questo momento in Italia l’Inter decide per lei, è padrona del proprio destino. Bisogna fare i complimenti alla squadra e a gente come Alexis Sanchez e Christian Eriksen che sono finalmente entrati nelle idee dell’allenatore. E questo è un loro grande merito“.

IL GIUDIZIO SU LUKAKU – “In Italia non si può marcare, lo possono fare in pochi perché è troppo più forte e preparato. Ma mi piacerebbe vederlo contro gente come Varane, Sergio Ramos, Marquinhos. In Europa League ha fatto benino, in Champions ha fatto fatica quando ha visto degli animali che lo hanno marcato perché per me non ha tecnica. Sì, è fondamentale per l’Inter e mi sta stupendo. Ma non lo vedo come uno dei migliori al mondo come attaccante. Questo campionato è perfetto per Lukaku, perché in Italia c’è penuria di difensori centrali forti“.

CHE FINE HA FATTO DENNIS BERGKAMP >>>