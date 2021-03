GdS – Conte-Inter, avanti insieme. Prima lo scudetto, poi l’Europa: Antonio vuole aprire un ciclo

Antonio Conte e l’Inter avanti insieme. In soli sei mesi tutto si è ribaltato, dall’incontro a villa Bellini all’eliminazione in Champions League e alla prima vera fuga in vetta al campionato. Merito soprattutto del tecnico salentino, capace di trasformare le divergenze con la società in un’alchimia vincente. E così, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ora si inizia a pensare al futuro: tutti i segnali, interni ed esterni all’Inter, portano a una continuità del progetto tecnico e societario per la prossima stagione.

Il contratto di Conte è in scadenza nel 2022 e l’ingaggio salirà a 13,5 milioni netti. Il tecnico nerazzurro ha dalla sua un progetto tecnico avviato che il club intende confermare in toto, come già dimostrano le trattative ben avviate per i rinnovi di Lautaro, Bastoni e De Vrij. Lo scudetto è lì, poi ci sarà l’Europa da conquistare: Conte ha tutta la voglia di aprire un ciclo all’Inter.

