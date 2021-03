Difesa, Hakimi, Barella e la LuLa: Conte-Inter, il progetto è ancora lungo

Lo scudetto, dopo 10 anni, sembra essere veramente alla portata dell’Inter. Antonio Conte non ammette distrazioni, vuole tagliare il traguardo per primo, ma il tecnico nerazzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, pensa già alla prossima stagione.

Conte ha trasformato l’Inter, grazie anche al lavoro della società che sul mercato è stata capace, nonostante le tante difficoltà, a creare una squadra forte, ma soprattutto giovane: dal terzetto difensivo ad Hakimi, Barella, Lautaro e Lukaku, l’età media è bassa, i margini di miglioramento ancora evidenti, la capacità di reggere ritmi elevati è garantita.

Sul mercato bisognerà intervenire per potenziare le seconde linee, ma il palazzo nerazzurro di Conte è ben costruito. Per questo Marotta e Ausilio hanno raggiunto un accordo con Lautaro per il rinnovo, con Bastoni e De Vrij è quasi fatta. Barella sarà il capitano del futuro, Lukaku l’uomo simbolo. La corsa è appena iniziata.

