Suning-Inter, lo scudetto può cambiare tutto. Gazzetta: “L’urgenza di liquidità ora è meno asfissiante”

Antonio Conte è stato chiaro: “Ora il destino è nelle nostre mani”. A 13 giornate dalla fine del campionato, l’Inter ha la grande occasione di riportare il tricolore a Milano. Lo scudetto potrebbe rappresentare però anche la giusta spinta per i piani di Suning.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il tricolore non sarebbe solo la ricompensa finale dopo tutti gli investimenti fatti dal 2016, ma uno strumento per rimanere aggrappati al timone nonostante la bufera. Lo è ancora di più in questo momento storico, con Suning che cerca un partner che immetta la necessaria liquidità. E lo scenario potrebbe anche cambiare nei prossimi mesi.

La famiglia Zhang cerca un’operazione ibrida, costituita in parte da strumenti finanziari di debito e in parte di equity: si dovrebbe passare attraverso un iniziale nuovo finanziamento a cui poi seguirebbe l’acquisto di quote azionarie. L’urgenza di liquidità sembra ora meno asfissiante, grazie ai 1,9 miliardi incassati con la vendita del 23% delle azioni di Suning.com.

