Futuro Inter, Suning non ha più fretta. Da BC Partners a PIF: le ultime

Grazie alla cessione del 23% delle quote di Suning.com, Suning può valutare con calma anche le diverse proposte arrivate sul tavolo dell’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’offerta di BC Partners è ferma a 750 milioni, mentre Fortress ha presentato un’offerta composta da due rate per complessivi 250 milioni di finanziamento, con formula ibrida.

In corsa anche il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, che guarda al 30% del club e sarebbe pronto a spendere 300 milioni di euro. Il principe Mohammad bin Salman vuole entrare in un grosso club, storico, riconoscibile dai tifosi in patria, dopo essere andato vicino all’acquisto del Newcastle.

