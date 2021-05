Marino: “Musso eccezionale. De Paul? Fuoriclasse, per loro i soldi si trovano”

Il portiere e l'attaccante del club friulano sono profili che fanno gola anche all'Inter

Intervistato da Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Udinese, Pierpaolo Marino, direttore tecnico dei friulani, ha così parlato di alcuni gioielli del club, che potrebbero essere appetibili nella prossima sessione di mercato: "Quanto vale Musso? Secondo me per rendimento è sicuramente tra i migliori negli ultimi anni - ha detto - Ha ancora margini di miglioramento incredibili vista la giovane età per un portiere. Il progetto Musso, oltre che sulla concretezza del rendimento negli ultimi anni con l'Udinese, si poggia anche sui margini di crescita che sono indiscutibili".