Musso (Sky): “Mercato? Da un po’ sento queste chiacchiere, io do il massimo”

Il portiere potrebbe essere un'idea dell'Inter per il dopo-Handanovic

Che Juan Musso sia portiere che piace a molti, in Italia e in Europa , non è una chiacchiera: quelle di mercato, certo, potrebbero invece esserlo, perché siamo solamente a inizio maggio e perché molti club - anzitutto - dovranno pensare ad adempiere agli obblighi interni prima di soddisfare velleità di calciomercato. Tra questi club c'è sicuramente l' Inter , che ha peraltro avviato le trattative individuali con i calciatori nella speranza di risparmiare qualcosa sui loro ingaggi.

Intanto Musso, estremo difensore dell'Udinese, nel pre-partita di Napoli-Udinese, è stato intervistato da Sky Sport sul proprio futuro e, appunto, sulle voci di mercato. Ecco quindi le sue parole: "Da un po' sento queste chiacchiere ma per me la cosa che conta ora è giocare ogni partita al massimo - ha detto - Ogni minuto, ogni partita e ogni stagione che passa per me è una gioia perché amo quello che faccio e punto sempre a vincere attraverso le buone prestazioni".