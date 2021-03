UFFICIALE – Nazionali, nessun sconto per l’Inter: Hakimi convocato dal Marocco

Piove sul bagnato in casa Inter. In attesa di capire il numero effettivo dei positivi in casa Inter e della scelta dell’Ats di Milano sui nazionali, il ct del Marocco, Vahid Halilhodzic, ha convocato Hakimi per le prossime due partite di qualificazione alla Coppa d’Africa.

L’Inter, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto al giocatore e alla Nazionale di rinunciare alla convocazione, ma il ct del Marocco ha insistito per la sua disponibilità. Ecco l’elenco dei convocati:

