Marotta: “Puntiamo fortemente alla seconda stella, totale fiducia nel percorso”

Le parole dell'a.d. nerazzurro a Sky Sport

All'indomani della caduta contro il Sassuolo , l'a.d. dell' Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono momenti nella vita e nello sport in particolare in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Oggi ci deve essere fiducia data dal percorso che abbiamo fatto fin qui con la vittoria della Supercoppa Italiana. Un percorso che è frutto di un gioco molto bello e spettacolare".

"Non vogliamo continuare la cultura dell'alibi ma sapevamo che gennaio e febbraio sarebbero stati difficili per gli impegni ravvicinati contro grandi squadre. Non è un alibi, il nostro ruolo è essere protagonisti: guardiamo davanti con ottimismo e fiducia".