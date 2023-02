Marotta: “Ottimista sui rinnovi di Calha e Bastoni. Fascia di capitano? Senza certi valori è impossibile”

Intervenuto al Coni in occasione della presentazione del libro "Società sportiva 2030", l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato anche di alcune questioni legate al club. In particolare, l'occasione è stata buona per rilasciare un'altra battuta sulla vicenda Skriniar, un aggiornamento sulla questione stadio e un flash sui prossimi rinnovi di contratto in casa Inter. "Dentro la fascia da capitano ci sono dei valori come l'appartenenza e l'amore per il club che devono essere recepiti da chi la porta. Se uno questi valori non li recepisce, non può essere candidato a portarla. Appartenenza e amore per il club, insieme a tutto un insieme di altre situazioni, sono fondamentali per essere buoni capitani", ha dichiarato Marotta rispetto al discorso sulla fascia di capitano.