Beppe Marotta si è mostrato molto sicuro parlando del rinnovo di Lautaro Martinez. Il futuro dell”argentino, esaltato dal dirigente dell’Inter, non sembra essere in discussione, stando alle parole dell’amministratore delegato nerazzurro a La Gazzetta dello Sport:

RINNOVO LAUTARO – “È giusto che la società faccia attenzione alle situazioni dei propri giocatori: da una parte si tutela l’asset, dall’altra si rafforza il senso di appartenenza. Lautaro non è come Skriniar: se manifesta la volontà di allungare, che corrisponde anche alla nostra, vuol dire che siamo sulla strada giusta e il matrimonio può continuare a lungo. Avere calciatori fidelizzati è un valore aggiunto: se manca il senso di appartenenza, un giocatore non capisce neppure cosa vuol dire giocare o vincere un derby. Il massimo, per una società, è avere un calciatore che rinuncia ad andare in squadre più importanti pur di rimanere legato al suo club”.

MIGLIOR GIOCATORE SERIE A – “Ha ragione Baggio, è il più forte del campionato? Sì, in questo momento nessuno è come lui”.