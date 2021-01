Sky – Marotta a colloquio con il presidente del Leeds, ma non si è parlato di Eriksen

Dopo la visita di ieri pomeriggio da parte degli agenti di Lautaro Martinez presso la sede dell’Inter di viale della Liberazione per discutere del rinnovo di contratto dell’argentino, quest’oggi è toccato al presidente del Leeds United Andrea Radrizzani passare dagli uffici nerazzurri. Entrando nei dettagli di quanto avvenuto, stando alla ricostruzione diffusa da Sky Sport il noto imprenditore italiano avrebbe incontrato l’amministratore delegato Beppe Marotta.

Contrariamente a quanto si possa subito pensare, l’incontro non è avvenuto per motivi che riguardano il calciomercato, visto che in uscita nelle ultime settimane si è fatto con insistenza il nome di Christian Eriksen per un possibile ritorno in Premier League. Radrizzani avrebbe invece intrattenuto un colloquio con Marotta per ragioni che riguardano la politica sportiva. Tra l’altro, dopo la rete decisiva siglata nel derby, il danese difficilmente verrà sacrificato dall’Inter nell’ultima settimana di mercato.

