Sky – Fumata grigia per il rinnovo di Lautaro, ma c’è la volontà di chiudere

L’Inter e Lautaro Martinez pare stiano per prolungare il proprio matrimonio, anche se la strada non è completamente in discesa. Come riportato da Sky Sport infatti, le parti stanno lavorando per il rinnovo del contratto, ma le parti non hanno ancora trovato l’accordo.

Come analizzato da Luca Marchetti: “Non ci sono ancora novità eclatanti su Lautaro. Per ora c’è un incontro a settimana, non uno al giorno, segno che non siamo alla stretta finale per il si. Certo, la volontà c’è, ma manca la cifra giusta. Il giocatore, che percepisce relativamente poco per lo status che ha in squadra, ha aspettative legittime rispetto a quanto vede percepire ai compagni. Tuttavia non è un momento semplice per l’Inter economicamente. E Eriksen, Lukaku e Sanchez guadagnano certe cifre perché possono usufruire degli sgravi fiscali del Decreto Crescita, cosa che non può fare l’Inter per l’argentino”.

L’impressione comunque è che il rinnovo prima di fine stagione si farà, in attesa di tempi migliori e di eventuali ritocchi di ingaggio verso l’alto.

