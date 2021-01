Stipendi non pagati, l’Inter ha una nuova idea

Il Sole 24 Ore odierno indica la strada che l’Inter intende seguire per la questione degli stipendi arretrati: i nerazzurri hanno in mente una nuova idea da proporre a tutti i tesserati, compresi quelli usciti dal club.

La proposta prevede il versamento degli stipendi i luglio e agosto entro la fine di questa settimana con l’aggiunta di un terzo mese che sarà pagato a febbraio. Per l’ulteriore proroga sarà necessario il sì di tutti i tesserati, compresi anche quelli non più nel club come Luciano Spalletti.

