Mercato – Rottura definitiva tra Dzeko e la Roma: Fonseca si rifiuta di riaggregarlo in squadra

Dopo la brusca fine della storia tra l’Atalanta e il Papu Gomez, anche Edin Dzeko potrebbe seguire seguire le stesse orme dell’argentino. Come riferito da calciomercato.com, il rapporto con Paulo Fonseca è giunto sostanzialmente al capolinea dopo l’ultimo rifiuto da parte del portoghese alla richiesta del calciatore di essere reintegrato in gruppo. Così, il bosniaco sarà costretto a continuare gli allenamenti in solitaria anche nei prossimi giorni, lontano dai compagni.

La scelta di tenere Dzeko fuori rosa sarebbe stata presa dallo stesso Fonseca, ma di comune accordo con la società. Un chiaro segnale del fatto che già in questa sessione di mercato si stia cercando una soluzione per l’attaccante, così da poterlo immediatamente rimpiazzare per rinforzare la rosa. Tra le pretendenti in Italia, soprattutto Inter e Juventus si sono mosse in passato nei suoi confronti, anche se pare difficilissimo che il club nerazzurro possa aprire adesso a nuovi movimenti in entrata.

