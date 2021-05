Marotta (Sky): “Scudetto? Grandissimo merito di Conte: è stato il leader”

L'ad dell'Inter: "Vogliamo confermare il titolo l'anno prossimo"

Beppe Marotta, ad dell'Inter, è stato ospite al programma Sky Calcio Club. Il dirigente neroazzurro ha parlato dello Scudetto vinto con i neroazzurri così: "Lo Scudetto è merito nostro più che per demerito della Juventus. I punti testimoniano lo strepitoso rullino di marcia che abbiamo mantenuto. Conte ha un grandissimo merito per la vittoria dell'Inter: è stato bravo a trasmettere alcuni messaggi ai giocatori. Anche un giocatore esperto come Lukaku era molto emozionato ieri in aere. Conte è il leader di questo gruppo: è riuscito a portare una certa mentalità che poi è stata assimilata dai ragazzi. Stipendio di Conte? Meglio prendere un allenatore forte e un giocatore in meno, piuttosto che un allenatore scarso e un giocatore in più."