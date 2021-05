Icardi sorprende tutti: arrivano i complimenti per lo scudetto dell’Inter

Mauro Icardi ha sorpreso tutti. Tramite una storia sul suo profilo ufficiale Instagram, l’ex centravanti dell’Inter si è complimentato con i nerazzurri per la vittoria del diciannovesimo Scudetto della sua storia. Una vera e propria...

La rottura tra la società nerazzurra e Icardi ha lasciato delle crepe: difatti il rapporto non si è mai più ristabilito. Stupiscono non poco, quindi, gli auguri dell'attaccante del PSG nel giorno più bello per i neroazzurri negli ultimi 11 anni.