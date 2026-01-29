Chi è Massa, l’arbitro di Cremonese-Inter: seconda in stagione

Domenica 1° febbraio l’Inter sarà ospite della Cremonese per la gara della 23esima giornata di Serie A. Un match a cui i nerazzurri arrivano col morale molto alto in seguito alla brillante vittoria di Champions League contro il Borussia Dortmund lo scorso mercoledì. Una squadra, quella allenata da Davide Nicola, che Cristian Chivu non ha intenzione di sottovalutare, come già anticipato nel post-partita di Dortmund.

Come annunciato dall’AIA, ad arbitrare il match tra Cremonese-Inter sarà Davide Massa, alla seconda direzione stagionale con i nerazzurri. Il fischietto della sezione di Imperia verrà coadiuvato da Peretti e Laudato, mentre Tremolada sarà il IV Ufficiale. Var affidato alla direzione di Marini, al fianco di Fabbri come assistente.

Come anticipato, Massa ha già arbitrato un match in questa stagione dell’Inter: parliamo dell’unico scontro diretto vinto dai nerazzurri in campionato, lo scorso ottobre per 0-1 in casa della Roma. Complessivamente sono 31 i precedenti con l’esperto direttore di gara, nei quali il club interista ha ottenuto ben 21 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.