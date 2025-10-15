Chi è Massa, l’arbitro di Roma-Inter: i precedenti sorridono

Alla ripresa del campionato dopo la fine di questa sosta per le nazionali, la squadra di Cristian Chivu è subito chiamata a una trasferta difficile. Nel settimo turno di Serie A è infatti in programma Roma-Inter e i nerazzurri cercheranno di far proseguire la loro striscia di vittorie contro la squadra prima in classifica.

Nel frattempo l’AIA ha diramato le designazioni ufficiali per questo nuova giornata di campionato e l’arbitro della sfida tra Roma e Inter sarà diretta da Davide Massa. Il fischietto di Imperia sarà coadiuvato da Meli e Cecconi mentre il quarto ufficiale sarà Feliciani. Al VAR saranno presenti Meraviglia e il suo assistente Abisso.

I precedenti dell’Inter con Massa come arbitro sono piuttosto positivi perché in 30 partite sono arrivate ben 20 vittorie, ultima delle quali sul campo del Como nel 38° e ultimo turno della scorsa Serie A. I pareggi nelle sfide con il direttore di gara ligure sono 5 esattamente come le sconfitte che completano il bilancio.