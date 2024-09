MAXI incasso Inter: arrivano SUBITO 41 milioni

La Champions League ha preso il via, con un esordio promettente per l’Inter in casa del Manchester City. Quella dell’Etihad è stata la prima gara dei nerazzurri è stata la prima con il nuovo formato, che, oltre a rivoluzionare il regolamento, fornirà anche maggiori incassi ai club partecipanti. E i primi introiti sono già in arrivo

Infatti, come riportato da Calcio e Finanza, già nella giornata di oggi la UEFA effettuerà i primi pagamenti per la competizione. I club incasseranno l’intera quota di partecipazione e il 75% di quanto previsto dal nuovo segmento “value”, che sostituisce il market pool e il ranking storico.

Nelle casse dell’Inter, allora, sono pronti a entrare poco più di 41 milioni di euro, divisi tra quota di partecipazione (17,87 milioni) e di “value” (23,54 milioni). Si tratta della cifra più alta tra quelle dei club italiani.