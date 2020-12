Mercato – Inter, Barella nei pensieri del PSG. Ma la strategia difensiva è partita

Il club nerazzurro non è per niente intenzionato a lasciarlo partire. Apprezzato (ed elogiato) da Antonio Conte, la dirigenza di Via della Liberazione sta preparando tutte le pedine necessarie per arrivare al rinnovo. L’obiettivo è di arrivare in primavera con la volontà di rinnovare dello stesso giocatore.

>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<