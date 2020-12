Ozil in rotta con l’Arsenal, futuro in Italia? L’agente apre: “Potrebbe far comodo a tante squadre di A”

Mesut Ozil è ai margini dell’Arsenal, a causa di un dissidio nato per motivi politici: il calciatore tedesco, infatti, criticò sui social la Cina con una denuncia fortissima nei confronti del trattamento alla minoranza musulmana degli uiguri nella regione dello Xinjiang, nel nord-ovest del paese asiatico.

Da allora le partite dei Gunners hanno iniziato a non essere trasmesse in Cina ed i rapporti fra Arsenal e giocatore si sono pian piano logorati, sino ad arrivare alla completa esclusione. L’addio nelle prossime sessioni di mercato pare scontato, con il suo agente Erkut Sogut che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha aperto ad un futuro in Italia.

Queste le sue dichiarazioni: “Magari un giorno, why not? La Serie A è una grande lega e sono certo che squadre come Inter, Milan e Juventus potrebbero beneficiare delle capacità di Mesut Ozil. E’ un numero 10 puro, tanti club italiani giocano con un calciatore in quel ruolo. Però, ribadisco: si sta concentrando totalmente sui suoi allenamenti col club e a casa, sulla beneficienza e sui suoi business fuori dal campo. Non sta pensando ad altre società se non a quella con cui è adesso sotto contratto”.

