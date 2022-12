Retroscena Julian Alvarez: proposto anche all’Inter. Gazzetta: “Non avrebbe mandato in rovina”

Come noto infatti, Julian Alvarez per molto tempo è stato nei radar dei top club italiani. Nel 2021 l'interesse da parte anche dell'Inter si è fatto sempre più concreto, senza però tramutarsi in un affare per portarlo a Milano. La Gazzetta dello Sport, analizzando la sua esplosione al Mondiale in Qatar, racconta che in vista dello scorso gennaio il miglior giovane del Sudamerica era stato offerto per 25 milioni di euro più commissioni. Inter, Milan e Fiorentina non hanno concluso la trattativa, poi l'inserimento del City che ha quindi deciso di lasciare l'attaccante in prestito in Argentina per sei mesi prima di portarlo a Manchester la scorsa estate. "Nessuna italiana ha portato a fondo il colpo: l'operazione era sì impegnativa, ma non avrebbe mandato in rovina società di livello medio-alto. È stato più lesto e deciso il miliardario City, bella forza" scrive La Gazzetta.