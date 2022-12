CdS – Asta internazionale per Scalvini: l’Inter ha tre carte da potersi giocare

In primis l'Inter potrebbe provare ad anticipare i tempi, imbastendo a gennaio una trattativa per definire tutta l'impalcatura di un'operazione da concretizzare poi in estate. In secondo luogo si punta a far leva sul canale sempre aperto tra le due società per individuare una formula che sia compatibile con le casse interiste, quindi un prestito con diritto/obbligo di riscatto a determinate condizioni, inserendo poi magari anche qualche bonus. Infine attenzione a Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dell'Inter che in prestito in Serie B alla Reggina sta facendo grandi cose e potrebbe essere una pedina di scambio di grande valore.