Mihajlovic: “Non riesco a capire il VAR: non interviene sul rigore per l’Inter ma per i falli a centrocampo”

Sinisa Mihajlovic ha potuto festeggiare un buon sabato sera dopo il 3-2 del suo Bologna al Cagliari di Di Francesco. Nonostante la vittoria, il tecnico serbo ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’ambiguità del VAR, strumento utilizzato senza un protocollo chiaro, almeno finora, citando un episodio avvenuto in Inter-Parma.

Ecco, quindi, le sue parole: “Abbiamo subito il secondo gol con un fallo subito da Palacio a centrocampo. Ha preso una scarpata in testa e non capisco perché a Roma l’arbitro non ha fischiato ed è intervenuto il VAR, annullando il gol. Oggi non è successo: penso che su queste cose debba decidere l’arbitro, non si può avere questa discrepanza. Non so che problema ci sia: gli arbitri spieghino bene quando deve intervenire il VAR. Ho visto la partita dell’Inter, c’era un rigore netto e non è intervenuto. Poi interviene per un fallo a centrocampo. Mettiamoci d’accordo perché non si capisce“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<