Dopo la vittoria esterna contro il Genoa per 0-2, l’Inter si blocca nuovamente in campionato, nella sfida casalinga contro il Parma di Liverani. I nerazzurri, infatti, non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 contro gli emiliani, rimontando addirittura dopo essere stati sotto 0-2, con la doppietta di Gervinho. I croati Brozovic e Perisic hanno ristabilito la parità.

