Verso Real Madrid-Inter, Valverde: “Chi gioca in questa squadra deve sempre vincere. Ora una gara importante”

Federico Valverde, uno dei volti più lieti in casa Real Madrid, autore di una rete nel 4-1 contro l’Huesca, ha parlato ai microfoni di Movistar Plus in vista della sfida all’Inter in Champions League. Il centrocampista uruguaiano ha finora collezionato 3 reti ed 1 assist in stagione.

Ecco, dunque, le dichiarazioni del Pajarito: “Sono contento, a volte i risultati non si ottengono e devi continuare a lavorare. Abbiamo dimostrato che stiamo bene. Con una vittoria si comincia sempre a lavorare in modo più positivo, ma questa settimana ci aspetta un’altra partita importante. Chi gioca in questa squadra deve sempre vincere: a volte le cose non vanno come si vuole, ma devi continuare a lavorare di squadra. Questo ci aiuta molto“.

