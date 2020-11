GdS – Inter-Parma, la moviola: VAR e Piccinini, doppio errore sul mancato rigore all’Inter. Dubbi anche su Vidal

Inter-Parma non è stata una partita facile per i nerazzurri, ma anche il direttore di gara Piccinini non se l’è passata bene. L’arbitro, infatti, che ha dovuto sostituire Pairetto per infortunio, ha commesso un grave errore sul contatto in area tra Balogh e Perisic, in un momento delicato del match: ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport.

Al 67′ arriva l’episodio chiave: “Balogh trattiene e atterra in maniera evidente Perisic in area. Piccinini sbraccia con ampi gesti e dice che non c’è nulla, ammonisce Ranocchia che protesta e la sua valutazione decisa induce il Var Maresca a non intervenire, ma è un doppio errore spartiacque in una partita che, in quel momento è sul 2-1 per il Parma“.

Dubbi, inoltre, anche su un contatto tra (ancora) Balogh e Vidal nel finale, ma sicuramente si tratta di una situazione meno plateale della precedente. Giusto, infine, annullare il gol a Ranocchia al 52′: fuorigioco netto.

