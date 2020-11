CdS – Inter, gli indisponibili verso il Real Madrid: Skriniar ci prova, Lukaku dà forfait?

L’Inter, dopo il 2-2 contro il Parma tra le mura casalinghe di San Siro, si prepara alla sfida esterna in Champions League contro il Real Madrid. Tiene banco, in casa nerazzurra, la situazione indisponibili: da Lukaku a Skriniar, passando per Sanchez, saranno ore concitate ad Appiano Gentile, come riportato dal Corriere dello Sport.

In primis, la condizione del leader nerazzurro, il gigante belga. La sensazione è che Lukaku debba dare forfait nella partita contro i Blancos, con la possibilità concreta che salti anche la sfida all’Atalanta, in previsione della sosta per le Nazionali. Quest’ultima, largamente criticata da Marotta nel post-partita, aveva condizionato anche Milan Skriniar, rimasto assente per svariati giorni per la sua positività al Covid-19: lo slovacco verrà valutato nelle prossime ore.

Infine, Sanchez e Sensi. Per il primo c’è ottimismo, con i prossimi due giorni che saranno decisivi per Conte e lo staff in ottica di una titolarità del cileno; l’ex Sassuolo, invece, continua ad aver problemi fisici: tornerà dopo la sosta, ma si dovrà lavorare anche a livello psicologico.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<