GdS – La Lukaku-dipendenza pesa: manca un’alternativa, anche Lautaro ne risente

L’Inter è rimasta bloccata sul manto erboso di San Siro, con un 2-2 infelice contro il Parma. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei motivi per cui i nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio è riconducibile all’assenza di Romelu Lukaku: priva del centravanti belga, l’Inter non riesce a costruire.

Il gioco laborioso di Antonio Conte, senza il suo terminale offensivo principale, non ha portato alcun beneficio; la Lukaku-dipendenza, dunque, diventa a tratti una forza ed a tratti un limite. Oltre alla presenza fisica, è mancato anche l’apporto psicologico dell’ex United, capace di caricarsi sulle spalle la squadra nelle situazioni di necessità.

Chi ne ha risentito maggiormente, non può che essere Lautaro Martinez, il quale ha riscoperto quanto possa essere duro il mestiere dell’attaccante senza “la quercia che prende botte per conto terzi e apre spazi“. Manca il belga, manca in un certo senso anche l’argentino, oltre a mancare un’alternativa: c’è molto da imparare da questo 2-2 privo di Lukaku.

