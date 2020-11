GdS – Nazionali, Marotta è stato chiaro: attenzione alle prossime convocazioni in casa Inter

Nel pre-partita contro il Parma, Giuseppe Marotta è stato chiaro: l’Inter non farà sconti, facendo le dovute valutazioni in occasione delle convocazioni da parte delle Nazionali. Il riferimento è ovviamente agli acciacchi fisici subiti da Sanchez e Lukaku dopo la sosta: ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si rischia uno stop alla diplomazia.

La rigidità delle parole di Marotta, infatti, si traduce in un’attenzione primaria data da parte dell’Inter alle situazioni dei propri giocatori con le rispettive Nazionali. In particolare, dunque, potrebbero esserci nuovi scenari per quanto riguarda Lukaku ed il Belgio, oltre che Sanchez ed il Cile.

