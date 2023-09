Guai per il Milan, Giroud si infortuna in Nazionale: cosa filtra

Nella serata di ieri la Francia ha sfidato l’Irlanda nella gara valida per la qualificazioni a Euro 2024. I francesi anno vinto 2-0 grazie alla prima rete con la Nazionale di Marcus Thuram e il gol nel primo tempo di Tchouameni. L’unica nota negativa della gara per i Blues e per il Milan è l’infortunio di Olivier Giroud ad otto giorni dal Derby di Milano. Al 27′ del primo tempo l’attaccante è costretto al cambio, proprio in favore del nuovo acquisto nerazzurro. Si è trattato di una distorsione, che lo ha costretto ad uscire dopo nemmeno mezzora con un impacco di ghiaccio, troppo dolore per continuare come ha dichiarato il tecnico Deschamps.

Giroud ha poi parlato a fine gara rassicurando i propri tifosi: “Ho fatto un movimento strano con la stessa caviglia dove avevo preso una botta la scorsa stagione contro Kim in Champions. Ora la sento un po’ debole ma è comunque gestibile. Sto già meglio, non sono preoccupato. A breve farò degli esami ma non fa troppo male, peccato perché volevo giocare. Per il Derby penso proprio di farcela”.

A prescindere difficilmente la punta rossonera verrà rischiato nell’amichevole di martedì contro la Germania per evitare qualsiasi complicazione.