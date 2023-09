L’Inter si prepara al derby… con le nazionali: gol di Thuram, tre assist di Dumfries

Alla fine, non c’è miglior allenamento che stare in campo. L’Inter si prepara al derby di sabato 16 settembre con il Milan sia alla Pinetina con sessioni specifiche per i calciatori rimasti a Milano sia in giro per il mondo grazie alle partite delle varie nazionali. E proprio da lì arrivano buone notizie per i nerazzurri.

Per Marcus Thuram è la settimana delle prime volte. Dopo aver segnato domenica il primo gol con l’Inter nella sfida con la Fiorentina, Tikus – subentrato nel corso del primo tempo per sostituire il milanista Giroud, uscito acciaccato – si è ripetuto ieri sera con la Francia: primo centro assoluto con la maglia dei Bleus. La sua felicità, nel post-partita, è stata incontenibile: “È un grande orgoglio, una grande soddisfazione giocare per la Francia e riuscire anche a segnare. Spero di ripetermi nella prossima partita”. Insomma, dopo essersi sbloccato Thuram non vuole più fermarsi. E allora anche il Milan è avvisato.

Milan avvisato pure in ottica esterni: si preannuncia un gran duello sulla fascia tra Theo Hernandez e Dumfries. Dopo l’ottimo inizio in nerazzurro, Denzel ha fatto lo stesso anche con la sua nazionale: addirittura tre assist nel successo (3-0) dell’Olanda con la Grecia. Un periodo d’oro per il laterale destro.

E in queste ore sono scesi in campo da titolare, pur senza lasciare il segno nel tabellino, anche Lautaro (che ha colpito un palo) contro l’Ecuador, Cuadrado con il Venezuela e Asllani con la Repubblica Ceca, mentre hanno giocato spezzoni di gara Pavard, De Vrij e Arnautovic nel match tra Austria e Moldavia.

Adesso ci sono altri otto giorni di “allenamento” per i giocatori nerazzurri: bisogna prepararsi nel migliore dei modi, il derby è sempre più vicino.