Dopo un’estate da svincolato con tanto lavoro individuale, Alexis Sanchez non è ancora nella miglior condizione fisica tant’è che il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati anche nell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina. Questo non ha frenato però il cileno che è volato comunque in Sudamerica per rispondere alla convocazione del suo Cile, dove il Ct Berizzo ha parlato nelle scorse ore di “condizioni ancora da valutare”. Stando a quanto riferisce ora il quotidiano La Tercera il commissario tecnico avrebbe deciso di risparmiare al Nino Maravilla la trasferta di Montevideo per affrontare l’Uruguay nella prima delle due gare di qualificazione al Mondiale 2026. Sanchez, dunque, non è convocato ma non rientrerà a Milano e lo staff cileno continuerà a lavorare per metterlo a disposizione di Berizzo in occasione della sfida contro la Colombia che si giocherà nella notte italiana tra il 12 e il 13 settembre.