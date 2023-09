In attesa di riavere a disposizione i 17 calciatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ad Appiano Gentile lavora sui pochi big rimasti e riceve buone notizie dall’infermeria. La principale riguarda le condizioni di Francesco Acerbi che anche oggi ha lavorato con il resto del gruppo ed è ormai da considerarsi recuperato. Ma anche Stefano Sensi procede bene dopo il lieve affaticamento che lo ha tenuto fuori dalla gara con la Fiorentina: come testimonia anche sul suo profilo Instagram, il centrocampista ha svolto una buona parte della seduta odierna con il resto dei compagni. Anche per lui quindi è vicino il rientro completo.