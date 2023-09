Tutti i giocatori venduti dall’Inter con la percentuale sulla rivendita

1 di 2

È una pratica sempre più diffusa, letteralmente esplosa nell’ultima estate di calciomercato in cui molti affari si sono conclusi lavorando su questo bonus. Si tratta dell’ormai celebre percentuale sulla futura rivendita, ovvero un accordo tra due club che prevede, al momento di concludere il trasferimento di un giocatore, di fissare una cifra che il club cedente incasserà nel momento in cui la nuova società dovesse rivendere il giocatore. L’ultimo esempio in casa Inter è con Nicolò Zaniolo che ha fruttato un incasso relativo alla percentuale stabilita nel 2018, quando fu ceduto alla Roma, e scattata lo scorso febbraio quando i giallorossi lo hanno venduto al Galatasaray. Quali possono essere i ‘nuovi Zaniolo’ in grado di far che possono portare un tesoretto in casa nerazzurra nel prossimo futuro? ECCO L’ELENCO COMPLETO>>>