Il conto alla rovescia è partito. Mercoledì 10 maggio andrà in scena il primo atto della semifinale di Champions League tra Inter e Milan, con l’andata che si disputerà in casa rossonera. Per entrambe le formazioni sono già iniziati i lavori di preparazione all’incontro e si fanno i conti con le condizioni fisiche di vari calciatori.

In casa Milan tiene ovviamente banco la situazione relativa a Rafael Leao. Sponda Inter, invece, sono diversi i nomi da monitorare in queste ore.

Bastoni è uscito acciaccato dalla sfida contro la Roma, anche se al momento non sembra preoccupare. D’Ambrosio, che contro i giallorossi non è stato convocato in via precauzionale, dovrebbe tornare in gruppo in queste ore e dunque “vede” il ritorno già per mercoledì, quando con ogni probabilità rimarrà invece fuori Robin Gosens: il tedesco ha concluso i giorni di immobilizzazione della spalla ed è tornato a lavorare con il pallone. Non si può escludere al 100% la sua presenza già all’andata del derby, ma è più probabile il ritorno graduale contro il Sassuolo per poi esserci il 16 maggio nel secondo atto della semifinale.

Il sicuro assente rimane Skriniar, che sui suoi canali social intanto suona la carica e annuncia un rientro. Anche se l’avventura con l’Inter appare ormai conclusa.