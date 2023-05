L’Inter si prepara a un finale di stagione rovente, ma quasi sicuramente dovrà rinunciare a Milan Skriniar. O forse no. Il difensore slovacco, infatti, è tornato ad allenarsi e sembra ancora motivato a voler tornare in campo in tempi brevi.

Lo si può vedere in questo video qui sotto, pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel quale si può leggere la scritta: “Torno presto” digitata tramite emoji.

Immediato il commento di Dimarco, che ha incitato lo slovacco con un “Vai fratello”. Chissà se il difensore riuscirà davvero a giocare ancora con la maglia nerazzurra.