Milan-Inter, Lautaro (Inter TV): “Vogliamo restare in alto. Sto bene, corro per la mia famiglia”

Derby dominato, 0-3 e allungo in classifica proprio sul Milan. I tifosi dell’Inter stanno vivendo un pomeriggio che mancava da tantissimo, forse troppo tempo. La strada è ovviamente ancora lunga, ma i nerazzurri ci sono e si divertono in campo come oggi.

Al termine del match ai microfoni di Inter TV ha parlato Lautaro Martinez : “Abbiamo fatto un’ottima partita. Mesos il Milan in difficoltà palleggiando bene. Siamo contenti perché abbiamo fatto quello che abbiamo preparato in settimana, sia parlando con il mister che tra di noi”.

GRANDE INIZIO – “Sto bene, e devo dare il massimo. Lo sto facendo e sono contento per questo momento. L’ho fortemente cercato. Milan? Sapevamo che loro erano una grande squadra, li avevamo già affrontati. Abbiamo cercato gli spazi per farli male con passaggi filtranti e siamo contenti perché siamo a +4 e davanti a tutti. Lavoriamo per restare lì in alto”.

NASCITA DELLA FIGLIA – “Mi ha dato tanta energia. E’ arrivata in un momento molto particolare, perché sto bene mentalmente e con la mia famiglia. Do tutto per mia figlia, io corro per loro e l’ho dimostrato oggi”.

