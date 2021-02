Milan-Inter, Handanovic (Inter Tv): “Questa squadra è affamata. Parate? Arrivate in un momento difficile”

Dopo il netto 0-3 rifilato al Milan, Samir Handanovic si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la prestazione dei suoi e la prima vera fuga del campionato.

Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto tutta la settimana per prepararla, abbiamo messo in campo tutto il nostro lavoro”.

Parate decisive: “Un derby non è mai liscio, nei primi minuti del secondo tempo sono entrati bene e hanno avuto tante occasioni. Per fortuna e bravura siamo rimasti in vantaggio, era un momento particolare della partita”.

Un’Inter più matura: “Quest’Inter è più affamata di quelle precedenti”.

