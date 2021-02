Milan-Inter, Handanovic (Dazn): “Non esistono parate facili. Il segreto è la qualità umana di questo gruppo”

Protagonista di un siparietto andato in scena in diretta su Dazn con l’ex allenatore e grande amico Francesco Guidolin, del quale conserva solo bei ricordi, Samir Handanovic ha commentato il successo ottenuto dall’Inter nel derby contro il Milan nel post-partita di San Siro. Ecco come ha esordito il capitano nerazzurro, assoluto protagonista in avvio di ripresa con tre parate superlative, rivolgendosi all’ex tecnico dell’Udinese in un clima molto familiare e scherzoso: “Io avevo due piedi come i ferri da stiro? Ti sbagli mister, sei tu che non giocavi dal basso, me lo ricordo il tuo gioco”.

In riferimento alla grande partita giocata, invece, Handanovic ha commentato: “Per il portiere non c’è mai una cosa facile, gli errori succedono sulle cose facile. La parata più difficile è sempre la prossima. Ci sono tante componenti, non si può parlare solo del gruppo, ma anche di qualità umana. E’ lì che si fa lo step, gente che parla in campo e che magari prima non lo faceva. Dove siamo migliorati? Abbiamo cambiato prima con l’arrivo di Spalletti, poi grazie a Conte negli ultimi due anni. Stiamo lavorando ed aggiungendo dei pezzi, ma servono anni, partite, partite sbagliate e giorni felici”.

