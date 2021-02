Romelu Lukaku, da quando è arrivato all’Inter, ha sempre segnato al Milan nei derby. L’attaccante belga, dopo aver fornito l’assist per lo 0-1 di Lautaro, ha messo ancora una volta la sua firma nel match siglando il gol dello 0-3.

Come riportato da Opta, prima di Romelu Lukaku, l’ultimo giocatore dell’Inter a segno in quattro Derby di Milano di fila in Serie A è stato Benito Lorenzi, nel 1950.

