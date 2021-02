LIVE – Segui Milan-Inter in diretta su PassioneInter

Il sorpasso è già stato operato la settimana scorsa, quando l’Inter ha superato brillantemente la Lazio e si è ritrovata prima in classifica grazie all’inaspettato ko del Milan contro lo Spezia. Il derby di Milano in programma alle ore 15, di conseguenza, diventa per la squadra di Conte una ghiottissima opportunità di allungare su quella di Pioli, portandosi sul +4 in classifica. Viceversa, per i rossoneri superare i nerazzurri sarebbe fondamentale, perché permetterebbe loro di riprendersi la vetta della classifica.

Milan-INTER, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

