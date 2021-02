Milan-Inter, 6 assist in Serie A: nessuno come la LuLa di Conte

L’Inter vola sempre nel segno della LuLa. Ancora una volta, Lukaku e Lautaro Martinez hanno messo la propria firma sul gol del vantaggio nerazzurro che ha sbloccato il derby contro il Milan.

Assist perfetto di Big Rom, incornata sontuosa del Toro. Come riportato da Opta, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku si sono scambiati fin qui sei assist in questa Serie A, almeno due in più di ogni altra coppia di giocatori nel torneo in corso.

