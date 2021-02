Le probabili formazioni di Milan-Inter: Conte ha scelto. Un solo dubbio per Pioli

Ci siamo quasi. Domani pomeriggio a San Siro andrà in scena il derby tra Milan e Inter che metterà in palio tre punti pesantissimi per la lotta scudetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte sembra avere le idee chiare sull’11 titolare che partirà dal 1′.

Davanti ad Handanovic, toccherà al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni vedersela con Ibra. Hakimi e Perisic sulle fasce, Brozovic in cabina di regia con Barella ed Eriksen ai suoi lati. In avanti tocca alla LuLa.

Un solo dubbio invece per Stefano Pioli. Dietro ad Ibrahimovic, Rebic è favorito per una maglia da titolare su Rafael Leao: Calhanoglu e Saelemaekers completano la trequarti rossonera. Tonali al posto dell’infortunato Bennacer.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

QUANTE NE SAI SU MILAN-INTER? METTITI ALLA PROVA >>>