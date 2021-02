Zaniolo esalta Conte: “Per uno come lui giocherei anche nel 3-5-2”. Poi l’elogio a Skriniar

“Forse per un allenatore come Conte arriverei anche a giocare nel 3-5-2. Penso che lo farei, anche se non mi calzerebbe molto considerando il mio modo di giocare e come mi piace muovermi in campo. Skriniar? È un calciatore davvero molto forte, con grande velocità e tempismo nelle decisioni da prendere quando difende”. Con queste parole rilasciate nel corso di una diretta su Clubhouse, Nicolò Zaniolo è tornato a far parlare di sé. In attesa di rivederlo splendere in campo, il talento della Roma non ha risparmiato grandi elogi per Antonio Conte e Milan Skriniar.